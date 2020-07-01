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5 стран открыли границы для Украины: уже можно ехать в Турцию, Хорватию, Албанию, Черногорию и Египет

5 стран открыли границы для Украины: уже можно ехать в Турцию, Хорватию, Албанию, Черногорию и Египет
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Украинцы сейчас могут ехать в Турцию, Хорватию и Албанию без эпидемических ограничений, в Черногорию — при наличии теста об отсутствии COVID-19, в Египет — с прохождением самоизоляции по возвращении, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

“Самый популярный вопрос этого лета — какие страны уже открыли свои границы для Украины?

— Турция;

— Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19);

— Албания;

— Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

— Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, направляющимся на корабль, гражданам, которые транзитом следуют через ЕС, въезд разрешен.

Каждые 2 недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией”.

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Елена Кораб

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