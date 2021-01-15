Николаевская областная библиотека для детей им. В.А. Лягина получила 510 экземпляров качественной детской литературы почти от 50 издательств по Программе пополнения библиотечных фондов при поддержке Украинского института книги.





Фото книг Николаевской областной библиотеки для детей им. В. А. Лягина

Работники библиотеки благодарят Украинский институт книги за представленную возможность, издательства и всех причастных к финансированию государственной программы за неравнодушие к пополнению книжных фондов библиотек Украины. И приглашают своих читателей после локдауна в библиотеку для ознакомления с новинками.

По информации Николаевской областной детской библиотеки