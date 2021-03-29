Все больше украинцев выбирают онлайн-шопинг как удобный способ приобретения товара — почти 40% пользователей покупают в интернете ежемесячно, а 70% — тратят более 500 гривен за одну покупку. В то же время большинство украинцев не знают, как защитить свои платежные данные, а каждый третий готов перевести деньги на карту незнакомому человеку. В Киберполицию в случае преступления обращается только каждый пятый.

Такие данные приводит аналитическая служба OLX, согласно результатам опроса 11360 пользователей интернета в марте.

Ежемесячно онлайн покупают 40% украинских интернет-пользователей, а раз в квартал — каждый четвертый (23,4%). Доля тех, кто заказывает товары раз в полгода или раз в год составляет 15% и 11% соответственно.

Подавляющее большинство — 62% украинцев покупают на крупных онлайн-платформах, а в небольших интернет-магазинах и соцсетях — еще по 24% и 22% соответственно. Больше всего обращают внимание на отзывы о продавце (56%), надежность сайта (54%), метод оплаты (47%) и дешевизну товара (37%). А вот оперативность доставки является приоритетной только для 10% покупателей.

Обычно украинцы тратят в интернете за раз суммы свыше 500 грн:

Покупки до 100 грн — 4%

Покупки до 500 грн — 27%

Покупки до 1000 грн — 36%

Покупки на 1000 грн и больше — 33%

Большая часть покупателей (71%) предпочитает оплачивать наложенным платежом, но каждый третий готов сделать предоплату – перевести всю сумму за товар на счет незнакомому продавцу и после этого ждать покупку.

При этом в случае мошенничества только 2 из 10 людей обращаются в Киберполицию, в банк — 3 из 10, а в службу поддержки — половина респондентов. 40% участников опроса будут решать проблему самостоятельно или же расскажут о ней родным.

Согласно опросу OLX, большинство опрошенных — 57% — не знают ни одного способа защиты своих аккаунтов и платежных данных. Что такое социальная инженерия (психологические манипуляции, когда мошенник притворяется продавцом / покупателем или сотрудником полиции / банка / службы поддержки) понимают только 13% пользователей интернета. 52% опрошенных не знают, что такое фишинг (кибератака с применением сайтов-подделок).

По данным Ассоциации ЕМА в 2020 году с помощью социнженерии интернет-мошенники завладели 252 млн грн украинцев, а главными методами преступников стали фишинговые атаки, размещение несуществующих товаров и телефонное мошенничество.

В OLX добавили, что лучшая защита от мошенников — это внимательность пользователей и знание базовых правил безопасности:

Всегда читать правила платформ, где планируется покупка;

Не переходить по сторонним ссылкам, которые присылают незнакомцы в мессенджерах;

Отказываться обсуждать детали сделки в сторонних мессенджерах — только чат платформы может точно гарантировать защиту;

Не разглашать свои персональные / платежные данные;

Сообщать о нарушениях в Киберполицию и Службу поддержки. В случае разглашения своих платежных данных — обратиться в банк.