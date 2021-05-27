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Главная страница » Blog » Общество » 6 июня в Николаеве пройдет полумарафон – на ряде улиц ограничат движение

6 июня в Николаеве пройдет полумарафон — на ряде улиц ограничат движение

street 729619 1280 - 6 июня в Николаеве пройдет полумарафон - на ряде улиц ограничат движение
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6 июня в Николаеве состоится «Новая почта полумарафон». Организатором спортивно-массового мероприятия выступает компания «Ньюран». В связи с этим на ряде улиц ограничат движение транспорта. Решение по организации дорожного движения 26 мая принял исполнительный комитет, сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Так, 6 июня с 07:00 до 14:00 пешеходной зоной будет улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской.

Также с 07:00 до 14:00 пешеходной зоной будет улица Никольская, от улицы Лягина до улицы Московской, улица Спасская, от улицы Лягина до улицы Московской, улица Большая Морская, от улицы Лягина до улицы Московской, улица Потемкинская, от улицы Лягина до улицы Московской, улица Шевченко, от улицы Лягина до улицы Московской, улица Адмирала Макарова, от улицы Лягина до улицы Московской, площадь Судостроителей, от улицы Чкалова, 12 до улицы Соборной, 13, проспект Центральный, от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского.

На указанных участках будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях.

Просим учесть это при планировании своего графика на 6 июня.

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Алина Сидорова

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