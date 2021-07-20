На Николаевщине разоблачили жителя Вознесенска в незаконном хранении оружия и наркотиков на более полумиллиона гривен. Об этом сообщили в полиции.

19 июля в ходе обыска правоохранители обнаружили в гараже и на чердаке дома хозяина соцветия и ветви растений конопли, а также каннабис общим весом — более 6 килограммов.

Кроме этого, полицейские изъяли у хозяина пистолет и 22 патрона, на которые у мужчины не было разрешения. Все найденное изъяли и направили на экспертизу.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи расследуют уголовное производство, начатое сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. За незаконное хранение оружия и наркотических средств в крупных размерах (ч. 3 ст. 309 и ч. 1 ст. 263 УК) он задержан и рискует провести за решеткой до 8 лет.