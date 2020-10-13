За три квартала 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в местные бюджеты 604 млн грн единого налога, что на 38,9 млн грн превышает показатель поступлений за соответствующий период 2019 года, в т.ч. предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, увеличили уплату единого налога на 28,6 млн гривен.

Следует отметить, что физическими лицами — предпринимателями оплачено в местную казну 390,1 млн грн единого налога, сельхозтоваропроизводителями (юридическими лицами IV группы единого налога) — 138,6 млн грн, юридическими лицами III группы единого налога — 75,3 млн гривен.

Рост поступлений единого налога от малого и среднего предпринимательства свидетельствует об эффективном сотрудничестве Главного управления ГНС в Николаевской области, органов государственной власти и местного самоуправления относительно создания благоприятных условий для деятельности бизнеса на территории Николаевщины. За счет стабильных поступлений в местные бюджеты области финансируются экономические и социальные программы территориальных общин.

Главное управление ГНС в Николаевской области.