7 октября в Николаевской области объявлено Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26.

Соответствующее распоряжение подписано исполняющим функций и полномочий председателя облгосадминистрации, заместителем главы ОГА Татьяной Стахевич, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«С целью чествования памяти погибших курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени И.Кожедуба из Николаевской области Владимира Олабина и Андрея Померанцева 7 октября 2020 г. в Николаевской области объявлено Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26.

В этот день на всей территории области необходимо приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано отменить проведение концертно-развлекательных мероприятий.

Руководителям телерадиокомпаний предложено внести изменения в теле- и радиопередач», – говориться в документе.

Прощание с погибшими Николаевцами