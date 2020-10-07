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Главная страница » Blog » Власть » 7 октября в Николаевской области – День траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26

7 октября в Николаевской области — День траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26

7 октября в Николаевской области — День траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26
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7 октября в Николаевской области объявлено Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26.

Соответствующее распоряжение подписано исполняющим функций и полномочий председателя облгосадминистрации, заместителем главы ОГА Татьяной Стахевич, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«С целью чествования памяти погибших курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени И.Кожедуба из Николаевской области Владимира Олабина и Андрея Померанцева 7 октября 2020 г. в Николаевской области объявлено Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26.

В этот день на всей территории области необходимо приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано отменить проведение концертно-развлекательных мероприятий.

Руководителям телерадиокомпаний предложено внести изменения в теле- и радиопередач», – говориться в документе.

Прощание с погибшими Николаевцами
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Елена Кораб

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