Более 10 килограммов каннабиса изъяли вознесенские полицейские во время обыска в доме 73-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Информация о том, что мужчина у себя дома хранит наркотические вещества, поступила в Вознесенское районное управления полиции.

16 февраля полицейские под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника. Во время обыска в доме полицейские нашли наркотические вещества, которые хранились в пластиковых ведрах, пакетах и ​​других емкостях, а также электрический дробильный прибор для измельчения наркорастений.

Все это правоохранители изъяли и направили на проведение экспертизы, по результатам которой будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения, а также привлечения его к ответственности за незаконное хранение наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 309 УК). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Хозяин рассказывает, что более 50 лет принимает каннабис, и в последнее время выращивает его на приусадебном участке. Поэтому все это хранил для собственного употребления. По ценам «черного рынка» такое количество нарковещества стоило бы более полумиллиона гривен.