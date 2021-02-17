Сегодня Среда, 17 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаеве пройдут соревнования по черлидингу

В Николаеве пройдут соревнования по черлидингу

73-летний житель Вознесенска хранил дома каннабис почти на полмиллиона гривен

73-летний житель Вознесенска хранил дома каннабис почти на полмиллиона гривен

В Николаеве загорелась многоэтажка

В Николаеве загорелась многоэтажка

Под Вознесенском местный участковый доставал из колодца 43-летнего киевлянина

Под Вознесенском местный участковый доставал из колодца 43-летнего киевлянина

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » 73-летний житель Вознесенска хранил дома каннабис почти на полмиллиона гривен

73-летний житель Вознесенска хранил дома каннабис почти на полмиллиона гривен

73-летний житель Вознесенска хранил дома каннабис почти на полмиллиона гривен
0

Более 10 килограммов каннабиса изъяли вознесенские полицейские во время обыска в доме 73-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Информация о том, что мужчина у себя дома хранит наркотические вещества, поступила в Вознесенское районное управления полиции.

16 февраля полицейские под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника. Во время обыска в доме полицейские нашли наркотические вещества, которые хранились в пластиковых ведрах, пакетах и ​​других емкостях, а также электрический дробильный прибор для измельчения наркорастений.

Все это правоохранители изъяли и направили на проведение экспертизы, по результатам которой будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения, а также привлечения его к ответственности за незаконное хранение наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 309 УК). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Хозяин рассказывает, что более 50 лет принимает каннабис, и в последнее время выращивает его на приусадебном участке. Поэтому все это хранил для собственного употребления. По ценам «черного рынка» такое количество нарковещества стоило бы более полумиллиона гривен.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве загорелась многоэтажка
Next post В Николаеве пройдут соревнования по черлидингу

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Николаевский аэропорт принимает Дію

Николаевский аэропорт принимает Дію