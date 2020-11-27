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Главная страница » Blog » Бизнес » 75% налогоплательщиков Николаевщины отчитываются перед налоговой в электронном виде

75% налогоплательщиков Николаевщины отчитываются перед налоговой в электронном виде

75% налогоплательщиков Николаевщины отчитываются перед налоговой в электронном виде
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Как сообщили в Главном управление ГНС в Николаевской области, по состоянию на 01.11.2020 году в Николаевской области удельный вес деклараций и расчетов, поданных плательщиками с помощью средств телекоммуникационной связи, в общем количестве поданной отчетности составляет в целом 75,3 проц., из них: по юридическим лицам 88,1 проц., по физическим лицам 59,4 процента.

Главное управление ГНС в Николаевской области призывает налогоплательщиков давать преимущество использованию электронной формы общения с налоговой службой, пользоваться электронными сервисами ГНС для предоставления отчетности и уплаты налогов, в частности Электронному кабинету налогоплательщика  (cabinet.tax.gov.ua), особенно в период пандемии COVID — 19. .

Напомним основные преимущества использования электронных сервисов ГНС. Во-первых, это экономия рабочего времени налогоплательщиков и средств на приобретение бланков отчетных документов. Кроме того, плательщики имеют возможность экономить время на избежание очередей во время предоставления отчетности. Использование «Электронного кабинета» гарантирует проверку отчетности на наличие арифметических ошибок, обновления версий документов отчетности. Обеспечивается конфиденциальность информации  и оперативность обработки полученной информации.

Воспользоваться «Электронным кабинетом» возможно круглосуточно как с персональных компьютеров, так и со смартустройств, сервис работает бесплатно. С помощью «Электронного кабинета» можно сформировать и послать в органы ГНС электронные документы, в том числе налоговую отчетность, запрос на получение информации, заявления для регистрации плательщиками отдельных налогов. Также плательщик может в режиме реального времени получить доступ к личной информации, а именно получить сведения о суммах полученных доходов и удержанных налогов, состоянии поданной отчетности и т.д..

Дополнительно сообщаем, что на  субсайте ГУ ГНС в Николаевской области в разделе «Видеогалерея» размещена серия видеоуроков от ГНС Украины относительно пользования «Электронным кабинетом» (https://mk.tax.gov.ua/media — ark/videogalereya/intervyu — ta — publichni — zayavi/).

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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