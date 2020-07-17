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Главная страница » Blog » Бизнес » 770 млн грн налога на прибыль в бюджет обеспечено ГНС Николаевщины в первом полугодии

770 млн грн налога на прибыль в бюджет обеспечено ГНС Николаевщины в первом полугодии

770 млн грн налога на прибыль в бюджет обеспечено ГНС Николаевщины в первом полугодии
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ГНС в Николаевской области сообщает, что в первом полугодии 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней 770 млн грн налога на прибыль.

Как известно, налог на прибыль предприятий является одним из самых весомых источников наполнения доходной части государственного бюджета. Так, в первом полугодии текущего года в казначейство обеспечено 691,9 млн грн налога на прибыль, что на 12,3 млн грн, или на 1,8 проц. больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Приятно отметить поступление налога на прибыль в местные бюджеты, которого в первом полугодии текущего года поступило 78,1 млн грн, что на 3,5 млн грн больше, чем в январе-июне прошлого года.

Следует отметить, что декларирование налога на прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период — первое полугодие 2020 года осуществляется с учетом изменений, внесенных Законом Украины от 16 января 2020 года №466-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» (далее — Закон №466), которые вступили в силу 23 мая 2020 года.

О нововведениях в налогообложении налогом на прибыль предприятий и особенности заполнения Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, введенных Законом №466, можно ознакомиться на веб-портале ГНС Украины по ссылке: https://tax.gov.ua/media — tsentr/novini/422080.html

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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