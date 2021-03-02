В Николаевской области продолжается прививочная кампания против COVID-19. Всего вакцинировано первой дозой 320 человек, в т.ч. за минувшие сутки — 80 человек. Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Все вакцинированные — медицинские работники (работники мобильных бригад по иммунизации; работники учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19; работники других учреждений здравоохранения; работники первичной и экстренной медицинской помощи).

Неблагоприятных событий после иммунизации (поствакцинальных осложнений и реакций) не зарегистрированы.