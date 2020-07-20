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Главная страница » Blog » Бизнес » 81,5 млн грн акцизного налога собрала ГНС Николаевщины в местные бюджеты в первом полугодии

81,5 млн грн акцизного налога собрала ГНС Николаевщины в местные бюджеты в первом полугодии

81,5 млн грн акцизного налога собрала ГНС Николаевщины в местные бюджеты в первом полугодии
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Благодаря проведению налоговой службой Николаевщины эффективной работы относительно недопущения безлицензионной деятельности на рынке подакцизных товаров, в первом полугодии 2020 года мобилизовано в местные бюджеты 81,5 млн грн акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров увеличились на 6,3 млн гривен.

Отметим, что с каждой единицы проданной алкогольной продукции или табачного изделия пять процентов акцизного налога поступает в казну города или объединенной территориальной общины.

 Управлением контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевcкой области постоянно осуществляются мероприятия по детенизации рынка подакцизных товаров в Николаевcкой области. С целью сокращения теневого оборота подакцизных товаров в течение первого полугодия 2020 года проведено 103 фактических проверки деятельности субъектов хозяйствования, по результатам которых доначислено 4,7 млн грн, уплачено 1,6 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что на территории Николаевcкой области розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями осуществляют 2207 субъектов хозяйственной деятельности, в т. ч.: 285 — юридических лиц и 1922 физических лиц.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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