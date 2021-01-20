По информации Минрегиона Николаевская область с показателем 91% входит в семерку областей Украины, которые активно работают над передачей имущества в коммунальную собственность общин. Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Аналогичные результаты имеют Одесская (95%), Запорожская, Тернопольская и Черкасская (по 94%), Харьковская (92%), Херсонская (87%). В целом по стране уже 79% объектов общины готовы взять на свой баланс (приняли соответствующие решения). Это 20352 объекты с 25274, связанных с передачей в собственность территориальных общин.

Речь идет о заведениях образования, культуры, здравоохранения и другие. Взяв на свой баланс эти объекты, территориальные общины получают возможность ими управлять и удерживать их из собственного бюджета. Лидером в передаче имущества является Житомирская область, где передано 100% объектов. Одни из самых высоких показателей передачи объектов имеют Ивано-Франковская (99%), Сумская (98%), Волынская, Днепропетровская и Черновицкая (по 97%) области.

Самый низкий показатель в Луганской (52%), Киевской (56%), Винницкой (59%), Закарпатской и Львовской (по 60%) областях.

Минрегион продолжает мониторить ситуацию и предоставляет необходимую поддержку ОГА до завершения передачи имущества общинам.