Сегодня Среда, 20 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

К 150-летию Леси Украинки Национальный банк выпустит сувенирную серебряную банкноту

К 150-летию Леси Украинки Национальный банк выпустит сувенирную серебряную банкноту

91% социальных объектов на Николаевщине переданы в коммунальную собственность общин — данные Минрегиона

91% социальных объектов на Николаевщине переданы в коммунальную собственность общин — данные Минрегиона

На Николаевщине за сутки в четыре раза больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

На Николаевщине за сутки в четыре раза больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

Николаевская область: информация о работе спасателей за период непогоды

Николаевская область: информация о работе спасателей за период непогоды

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » 91% социальных объектов на Николаевщине переданы в коммунальную собственность общин – данные Минрегиона

91% социальных объектов на Николаевщине переданы в коммунальную собственность общин — данные Минрегиона

91% социальных объектов на Николаевщине переданы в коммунальную собственность общин — данные Минрегиона
0

По информации Минрегиона Николаевская область с показателем 91% входит в семерку областей Украины, которые активно работают над передачей имущества в коммунальную собственность общин. Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Аналогичные результаты имеют Одесская (95%), Запорожская, Тернопольская и Черкасская (по 94%), Харьковская (92%), Херсонская (87%). В целом по стране уже 79% объектов общины готовы взять на свой баланс (приняли соответствующие решения). Это 20352 объекты с 25274, связанных с передачей в собственность территориальных общин.

Речь идет о заведениях образования, культуры, здравоохранения и другие. Взяв на свой баланс эти объекты, территориальные общины получают возможность ими управлять и удерживать их из собственного бюджета. Лидером в передаче имущества является Житомирская область, где передано 100% объектов. Одни из самых высоких показателей передачи объектов имеют Ивано-Франковская (99%), Сумская (98%), Волынская, Днепропетровская и Черновицкая (по 97%) области.

 Самый низкий показатель в Луганской (52%), Киевской (56%), Винницкой (59%), Закарпатской и Львовской (по 60%) областях.

Минрегион продолжает мониторить ситуацию и предоставляет необходимую поддержку ОГА до завершения передачи имущества общинам.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине за сутки в четыре раза больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших
Next post К 150-летию Леси Украинки Национальный банк выпустит сувенирную серебряную банкноту

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами