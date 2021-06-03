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Абитуриентов с оккупированных территорий обеспечат жильем на время ВНО

bedroom 413706 1280 - Абитуриентов с оккупированных территорий обеспечат жильем на время ВНО
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Лица, проживающие на временно оккупированных территориях Автономной республики Крым и города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, населенных пунктов на линии соприкосновения и те, кто выехал или будет выезжать с временно оккупированной территории для сдачи внешнего независимого оценивания, имеют право на жилье. Об этом сообщают в Николаевской ОГА.

Департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации организует поселения таких лиц в общежития на время прохождения ими внешнего независимого оценивания в 2021 году в Николаевской области.

Поселение будет происходить при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

По данному вопросу нужно обращаться в департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации по телефону: (0512) 37 94 00.

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Алина Сидорова

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