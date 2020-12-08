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Абонентам «Николаевоблтеплоэнерго» повышают тариф на тепло

Абонентам «Николаевоблтеплоэнерго» повышают тариф на тепло
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8 декабря на странице КП «Николаевоблтеплоэнерго» в Фейсбук появилась информация о том, что НКРЭКУ утвердила для предприятия новый тариф на тепло:

  • для населения — 1 999,08 грн/Гкал с НДС
  • для бюджетных организаций – 1 842,04 грн/Гкал с НДС
  • для религиозных организаций — 1 928,90 грн/Гкал с НДС
  • для других потребителей – 1 833,84 грн/Гкал с НДС

Во время эфира в сети Фейсбук мэр Александр Сенкевич заявил, что новый тариф начнет действовать не раньше февраля.

Реальное повышение цены на тепло произойдёт не раньше, чем с 1 февраля. То есть, у нас ещё два месяца будет старая цена. Будет подготовлена нормативная база, будет вся информация предоставлена. Предупреждаю, чтобы эта новость не была, как снег на голову, – сказал Сенкевич.

Напомним, накануне отопительного сезона «Николаевоблтеплоэнерго» испытывало серьезные проблемы, их решали за счет городского бюджета.

Как получить субсидию в новом отопительном сезоне в Николаеве?

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Алина Сидорова

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