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Главная страница » Blog » Власть » Адаптивный карантин продлят до апреля, – Шмыгаль

Адаптивный карантин продлят до апреля, — Шмыгаль

Адаптивный карантин продлят до апреля, — Шмыгаль
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Кабинет министров намерен продолжить адаптивный карантин в Украине до 31 марта. При этом усиленный карантин после 24 января продолжать не будут.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

По состоянию на сейчас текущий карантин введен до конца февраля.

«Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла», — пояснил Шмыгаль и добавил, что «карантин очень долго продлится в этом году».

«Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что правительство считает необходимыми нынешние карантинные мероприятия из-за высокого уровня заболеваемости.

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Татьяна Корбун

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