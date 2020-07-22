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Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о том, что адаптивный карантин в Украине продлят до 31 августа. Такое решение приняли сегодня, 22 июля, на заседании Правительства.

По словам Шмыгаля, адаптивный карантин доказал свою эффективность в борьбе с эпидемией коронавируса.

«То есть работа на уровне отдельных регионов, работа на локальном уровне доказала свою эффективность, поэтому мы будем практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков либо перегрузок медицинской системы», — акцентировал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что решением правительства от 22 июля будут усовершенствованы принципы адаптивного карантина, что также позволит уменьшить нагрузку на больницы и врачей.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, основное изменение будет заключаться в делении регионов Украины на зоны – зеленую, желтую, оранжевую красную (с учетом эпидситуации). Соответственно, карантинный режим также будут ужесточать или ослаблять с учетом того, в какой зоне находится та или иная область.

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Елена Кораб

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