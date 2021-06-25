К участию в конкурсе приглашаются объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).
Конкурсная комиссия будет учитывать:
- Креативный подход в организации прилегающей территории;
- Состояние и внешний вид входных групп;
- Благоустройство и обустройство зеленых зон, цветников и тому подобное.
- Устройство мест отдыха у подъездов.
Мониторинг дворов ОСМД, которые присоединятся к участию в конкурсе, будет происходить в течение июля-октября 2021 года, а окончательное решение конкурсная комиссия примет после контрольного осмотра в первой декаде ноября текущего года.
ОСМД, которое победит в конкурсе получит финансовую поддержку администрации Ингульского района на неотложные нужды благоустройства придомовой территории, или же, собственно, дома.
Администрация Ингульского района
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