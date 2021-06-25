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Администрация Ингульского района объявила конкурс на «Лучший двор»

wooden 3346929 1280 - Администрация Ингульского района объявила конкурс на «Лучший двор»
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К участию в конкурсе приглашаются объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Конкурсная комиссия будет учитывать:

  1. Креативный подход в организации прилегающей территории;
  2. Состояние и внешний вид входных групп;
  3. Благоустройство и обустройство зеленых зон, цветников и тому подобное.
  4. Устройство мест отдыха у подъездов.

Мониторинг дворов ОСМД, которые присоединятся к участию в конкурсе, будет происходить в течение июля-октября 2021 года, а окончательное решение конкурсная комиссия примет после контрольного осмотра в первой декаде ноября текущего года.

ОСМД, которое победит в конкурсе получит финансовую поддержку администрации Ингульского района на неотложные нужды благоустройства придомовой территории, или же, собственно, дома.

Администрация Ингульского района

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Алина Сидорова

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