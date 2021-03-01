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Главная страница » Blog » Власть » Администрацию Ингульского района возглавила Анна Ременникова

Администрацию Ингульского района возглавила Анна Ременникова

Администрацию Ингульского района возглавила Анна Ременникова
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В понедельник, 1 марта, Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу администрации Ингульского района нового руководителя — Анну Владимировну Ременникову. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Деятельность администрации требует системного подхода и налаживания организационных процессов. Следует опираться на лучший опыт и прислушиваться к специалистам, мобилизовать усилия и вместе с командой администрации улучшить все показатели, — сказал мэр Николаева.

Александр Сенкевич отметил, что Ингульский район далеко не на первых позициях как по исполнению бюджета, так и по санитарному состоянию и благоустройству. Поэтому, от нового руководителя он ожидает эффективной работы в интересах общества и хороших результатов.

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Алина Сидорова

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