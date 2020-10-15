Аферисток, которые только с одной пенсионерки «сняли порчу» за 950 000 гривен, николаевские полицейские задержали в Мариуполе.

Две мошенницы 33-х и 63-х годов обманули 79-летнюю жительницу Южноукраинска 29 сентября. Подойдя к потерпевшей возле магазина, рассказали ей, что владеют сверхспособностями и видят на пенсионерке смертельную порчу. Незнакомки рассказали бабушке, как могут ей помочь. Но для проведения определенного ритуала нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия.





В областной «инфекционке» проводят обыски

Потерпевшая провела мошенниц к себе домой, собрала золотые украшения и деньги (тысячу евро, две тысячи долларов, 650 000 рублей) на общую сумму почти в 950 000 гривен, и отдала злоумышленницам. Женщина поняла, что стала жертвой аферисток, когда те ушли.





Задержали фигуранток в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения 12 октября в Мариуполе. Во время обыска правоохранители изъяли деньги и ювелирные изделия, которые могут принадлежать потерпевшей.