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Главная страница » Blog » Криминал » Аферисток, которые “снимали порчу” с николаевской пенсионерки, “взяли” в Мариуполе

Аферисток, которые «снимали порчу» с николаевской пенсионерки, «взяли» в Мариуполе

Аферисток, которые «снимали порчу» с николаевской пенсионерки, «взяли» в Мариуполе
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Аферисток, которые только с одной пенсионерки «сняли порчу» за 950 000 гривен, николаевские полицейские задержали в Мариуполе.

Две мошенницы 33-х и 63-х годов обманули 79-летнюю жительницу Южноукраинска 29 сентября. Подойдя к потерпевшей возле магазина, рассказали ей, что владеют сверхспособностями и видят на пенсионерке смертельную порчу. Незнакомки рассказали бабушке, как могут ей помочь. Но для проведения определенного ритуала нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия.

  • 2020 10 15 porcha6 o 576x1024 - Аферисток, которые
  • 2020 10 15 porcha5 576x1024 - Аферисток, которые

В областной «инфекционке» проводят обыски

Потерпевшая провела мошенниц к себе домой, собрала золотые украшения и деньги (тысячу евро, две тысячи долларов, 650 000 рублей) на общую сумму почти в 950 000 гривен, и отдала злоумышленницам. Женщина поняла, что стала жертвой аферисток, когда те ушли.

  • 2020 10 15 porcha1 1024x539 - Аферисток, которые
  • 2020 10 15 porcha2 - Аферисток, которые

Задержали фигуранток в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения 12 октября в Мариуполе. Во время обыска правоохранители изъяли деньги и ювелирные изделия, которые могут принадлежать потерпевшей.

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Алина Сидорова

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