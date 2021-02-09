Сегодня Вторник, 9 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Украине создан информационный портал по вопросам вакцинации от коронавируса

В Украине создан информационный портал по вопросам вакцинации от коронавируса

Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике

Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике

В Минздраве назвали перечень бесплатных стоматологических услуг для украинцев

В Минздраве назвали перечень бесплатных стоматологических услуг для украинцев

Поддельные водительские удостоверения: киберполицейские разоблачили группу злоумышленников

Поддельные водительские удостоверения: киберполицейские разоблачили группу злоумышленников

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике

Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике

Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике
0

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который пытался добыть секретные данные относительно современной военной техники для ВС Украины. Шпионом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ, и получил задание собрать информацию относительно современной военной техники для ВС Украины.

2 79 - Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике3 59 - Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной техникеФото: задержание агента ФСБ (ssu.gov.ua)

«Контрразведчики Службы задокументировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей научного учреждения», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы «на горячем» во время контролируемой передачи «секретных данных».

Сейчас уличенному агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Минздраве назвали перечень бесплатных стоматологических услуг для украинцев
Next post В Украине создан информационный портал по вопросам вакцинации от коронавируса

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Николаевский аэропорт принимает Дію

Николаевский аэропорт принимает Дію

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч