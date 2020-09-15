За восемь месяцев 2020 года сельхозтоваропроизводителями Николаевщины, которые используют упрощенную систему налогообложения IV группы, перечислено в местные бюджеты области 115,7 млн грн единого налога, что на 10,9 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Следует отметить, что в текущем году упрощенную систему налогообложения IV группы используют 2922 налогоплательщика — сельхозтоваропроизводителя, у которых часть выработанной сельхозпродукции за год равняется или превышает 75 процентов. Размер ставок налога с одного гектара сельхозугодий зависит от категории (типа) земель, их расположения и рассчитывается в процентах базы налогообложения.

Плательщики единого налога четвертой группы самостоятельно рассчитывают сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению плательщика налога и месту расположения земельного участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Украины.

Напомним, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины сельскохозяйственный товаропроизводитель — это юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции и ее переработкой на собственных или арендованных мощностях, в том числе из сырья собственного производства на давальческих условиях, и осуществляет операции из ее снабжения.

Главное управление ГНС в Николаевской области.