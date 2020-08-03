По состоянию на 29.07.2020 года сельхозтоваропроизводителями Николаевщины, использующими упрощенную систему налогообложения IV группы, перечислено в местные бюджеты области 101,3 млн грн единого налога, что на 5,5 млн грн больше прошлогодних поступлений.

Следует отметить, что в текущем году упрощенную систему налогообложения IV группы применяют 2922 налогоплательщика — сельхозтоваропроизводителя, у которых часть произведенной сельхозпродукции за год составляет или превышает 75 процентов. Размер ставок налога с 1 гектара сельхозугодий зависит от категории (типа) земель, их расположения и рассчитывается в процентах базы налогообложения.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины сельскохозяйственный товаропроизводитель — это юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции и ее переработкой на собственных или арендованных мощностях, в том числе сырья собственного производства на давальческих условиях, и осуществляет операции по его поставке.

Главное управление ГНС в Николаевской области.