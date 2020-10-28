По состоянию на 01.10.2020 года сельхозтоваропроизводителями Николаевщины, которые используют упрощенную систему налогообложения IV группы, перечислено в местные бюджеты области 390,1 млн грн единого налога, что на 11 млн грн больше прошлогодних поступлений.

Следует отметить, что в текущем году упрощенную систему налогообложения IV группы используют 2922 налогоплательщика — сельхозтоваропроизводителя, у которых часть изготовленной сельхозпродукции за год равняется или превышает 75 процентов. Размер ставок налога с 1 гектара сельхозугодий зависит от категории (типа) земель, их расположения и рассчитывается в процентах базы налогообложения.

Напоминаем, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины сельскохозяйственный товаропроизводитель — это юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции и ее переработкой на собственных или арендованных мощностях, в том числе, собственно изготовленного сырья на давальческих условиях, и осуществляет операции по ее поставке.

Главное управление ГНС в Николаевской области.