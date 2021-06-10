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Главная страница » Blog » Общество » Академия детского творчества получила медаль на международной выставке “Современные учебные заведения – 2021”

Академия детского творчества получила медаль на международной выставке «Современные учебные заведения — 2021»

index - Академия детского творчества получила медаль на международной выставке
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На Международной выставке «Современные учебные заведения-2021» заведение получило высокую награду — золотую медалью в номинации «Современное инклюзивное образование: лучшие практики, разработки и подготовка кадров».

Именные сертификаты за активное участие в научно-методическом семинаре «Компетентностный направленность образовательного процесса в авторской школе» вручили директору школы Анне Матвеевой и заместителя директора Ярославе Стемковский.

по информации Николаевского городского совета

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Алина Сидорова

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