Артистка Николаевского академического художественного русского драматического театра Анна Бабенко получила награду «За лучшую женскую роль второго плана среди профессиональных театров» в VIII Международном фестивале Украинского театра «Восток-Запад». Об этом написали на странице театра в сети Фейсбук.

На фестивале был представлен ​​спектакль по пьесе Неды Нежданной «Когда возвращается дождь» в постановке режиссера Екатерины Богдановой. Анна Бабенко блестяще воплотила образ Алины, девушки чужой, которая навсегда изменила судьбу удивительного города.

Фестиваль проходил в Польше, в городе Кракове.