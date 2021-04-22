22 апреля, во время сессии городского совета, городской голова Александр Сенкевич прокомментировал эпидемическую ситуацию в городе и анонсировал частичное смягчение карантина, не смотря на то, что Николаевская область все еще остается в «красной» зоне.

К сожалению, говорить об отмене «красной» зоны еще рано.

Сегодня перспективы еще не радостные, хотя уровень заболеваемости немного спадает. К примеру, за последние сутки из двух городских больниц выписали больше людей, чем поступили, тем не менее, видим, что увеличивается смертность. Люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью, поздно попадают в больницу. Чтобы выйти из «красной» зоны, требуется снижение одного показателя. Главный показатель, на который мы можем повлиять, это количество коек, подведенных к кислороду. Если у нас будет занято менее 65% таких коек, тогда других параметров для выхода из «красной» зоны хватает, — сказал мэр.

Александр Сенкевич сообщил, что в пятницу, 23 апреля, состоится заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Комиссия рассмотрит смягчения некоторых ограничений в рамках красной зоны. В частности, могут разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов.