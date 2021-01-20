Немало вопросов во время моих прямых эфиров касаются жилищно-коммунального хозяйства. Выяснилось, много николаевцев не знают, к кому им обращаться. Поэтому еще раз информирую общество, куда можно сообщать в случае возникновения жалоб.

Написал на соей странице в фейсбук Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Для решение вопросов относительно административных услуг, благоустройства, водо- и тепло- снабжения, ликвидации стихийных свалок, других текущих вопросов можно оставить обращение в группе Contact Center при Николаевском городском совете в фейсбук. В одном сообщении надо изложить суть проблемы, указать адрес или координаты проблемного участка, желательно добавить фото или видеоподтверждение. Выполнение каждого обращения контролируют соответствующие структурные подразделения мэрии. При городском совете работает также колцентр. Каждый неравнодушный житель может определить проблемы и указать пространство, которое требует ремонта или обновления, а также предоставить предложения и идеи, направленные на улучшение благоустройства. На специально созданной онлайн-карте в удобном формате можно отследить сроки обработки обращения. Решение некоторых проблем требует больше времени. Капитальные ремонты дорог, крыш домов, внутриквартальных проездов не состоятся после комментария в фейсбуке.

Хочу напомнить, первым этапом является разработка проектно-сметной документации. Ведь без наличия проекта средства на ремонт того или иного объекта в бюджете города не закладываются. В этом случае вашим помощником может стать депутат по округу, — напомнил мэр.

Интерактивная карата территориальных избирательных округов Николаева с указанными депутатами городского совета 8-го созыва, закрепленными за каждым из округов ЗДЕСЬ.

В соответствии с изменениями в законодательстве, округа теперь представлены несколькими депутатами.

Итак, алгоритм действий следующий: наладить коммуникацию со своим депутатом, который представляет интересы вашей территориальной общины в городском совете, оформить коллективное обращение с просьбой выделить средства на разработку ПСД, если финансирование вашего объекта не предусмотрено в бюджете города на текущий год. Важна ваша личная активность. Николаевцы, которые не только требуют, но и сами участвуют в решении проблем своего общества, первыми достигают желаемых изменений, — отметил Александр Ссенкевич.