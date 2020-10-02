Ранее сообщалось, что старт отопительного сезона в Николаеве может оказаться проблематичным из-за проблем с ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

В пятницу, 2 октября, мэр Александр Сенкевич рассказал, как на данный момент обстоят дела с «Николаевоблтеплоэнерго». На данный момент счета предприятия остаются арестоваными компанией «Нафтогаз».

Александр Сенкевич сказал, что по этому вопросу он подписал письма на адрес народных депутатов, лично озвучил проблемный вопрос на видеоселекторном совещании с премьер-министром Украины, лично передал письмо Президенту Украины во время его визита в Николаевскую область прошлой неделе.

Мы не просим дополнительных финансовых ресурсов у государства. Только две вещи: чтобы НАК «Нафтогаз» разблокировал счета предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» вместе с другими теплогенерирующих предприятий Украины, подписать договор о реструктуризации долга по штрафам и пени. На сегодня в ОКП имеет задолженности за газ в течение периода, за который судятся. Есть долги по штрафам и пени. Мы просим реструктуризировать долг на 5 лет и разблокировать счета предприятия для нормальной работы. Второй вопрос — мы обращаемся в Министерство финансов с просьбой не блокировать финансирование проекту Всемирного банка «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» до декабря текущего года, — пояснил мэр.

Видео: Николаевский городской совет