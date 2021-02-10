Сегодня Среда, 10 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Госгеокадастр в Николаевской области насчитал более 5 миллионов гривен ущерба за нарушения земельного законодательства в 2020 году

Госгеокадастр в Николаевской области насчитал более 5 миллионов гривен ущерба за нарушения земельного законодательства в 2020 году

В Николаеве поймали еще нескольких мошенников, работающих по схеме «ваш родственник попал в беду»

В Николаеве поймали еще нескольких мошенников, работающих по схеме «ваш родственник попал в беду»

Александр Трайтли: Николаевская ОГА будет максимально помогать территориальным общинам в реформировании системы ухода за детьми

Александр Трайтли: Николаевская ОГА будет максимально помогать территориальным общинам в реформировании системы ухода за детьми

В Николаеве готовы к непогоде 12 февраля, — Департамент ЖКХ

В Николаеве готовы к непогоде 12 февраля, — Департамент ЖКХ

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Александр Трайтли: Николаевская ОГА будет максимально помогать территориальным общинам в реформировании системы ухода за детьми

Александр Трайтли: Николаевская ОГА будет максимально помогать территориальным общинам в реформировании системы ухода за детьми

Александр Трайтли: Николаевская ОГА будет максимально помогать территориальным общинам в реформировании системы ухода за детьми
0

С целью надлежащей организации обеспечения социальной защиты детей и внедрение социальных услуг на уровне общин, сегодня, 10 февраля, был проведен вебинар по вопросам планирования и внедрения реформы системы ухода за детьми на местном уровне. Вебинар был реализован при поддержке Офиса Президента Украины по вопросам защиты прав ребенка и международной организации Lumos. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В мероприятии принял участие заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, были приглашены председатели территориальных общин, их профильные заместители, руководители служб по делам детей, отделов образования и здравоохранения, центра социальных служб и руководители структурных подразделений облгосадминистрации.

В начале Александр Трайтли поблагодарил участников вебинара за активное и сознательное позицию в вопросе деинституциализации.

«Этот вопрос очень сложный, потому председателям территориальных общин и руководителям служб по делам детей на местах придется приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить надежную социальную защиту детей. В свою очередь, Николаевская ОГА максимально способствовать в том, чтобы вы могли эффективно выполнять свои функции на местах», — отметил Александр Трайтли.

Национальный Консультант Фонда Lumos Ксения Зубрий сообщила, что реформа деинституциализации — это изменение разрушительной системы интернатного воспитания детей на систему, обеспечивающую уход и воспитание ребенка в семье или среде, приближенной к семейной. Задача этой реформы заключается в развитии социальных, медицинских и образовательных услуг для недопущения длительного проживания ребенка без семьи.

«Хочу отметить, что в Николаевской области есть политическая воля по реформированию устаревшей советской системы интернатных учреждений, уже разработан и утвержден региональный план действий и определены четкие следующие шаги реформы на ближайшие годы для ее реализации», — отметила Ксения Зубрий.

Также во время вебинара были обсуждены вопросы реализации и планирования реформы системы институционального ухода за детьми в Николаевской области. Координаторами представлены Методика работы с аналитическими материалами для эффективного планирования, представлен опыт внедрения реформы деинституциализации на местном уровне. Участниками разъяснено дальнейшие следующие шаги в работе местных органов власти по реализации реформы системы ухода за детьми.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве готовы к непогоде 12 февраля, - Департамент ЖКХ
Next post В Николаеве поймали еще нескольких мошенников, работающих по схеме "ваш родственник попал в беду"

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Николаевский аэропорт принимает Дію

Николаевский аэропорт принимает Дію

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»