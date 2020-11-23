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Главная страница » Blog » Минздрав » Антирекорд в Николаевской области – зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19

Антирекорд в Николаевской области — зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19

Антирекорд в Николаевской области — зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19
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По состоянию на 23 ноября в Николаевской области зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает  Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 246;

— г. Первомайск — 3;

— г. Южноукраинск — 18;

— г. Вознесенск — 5;

— г. Очаков — 10;

— Арбузинский район — 7;

— Баштанский район — 0;

— Березанский район — 6;

— Братский район — 9;

— Березнеговатский район — 2;

— Веселиновский район — 18;

— Витовский район — 22;

— Вознесенский район — 0;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 0;

— Вознесенский район — 10;

— Казанковский район — 12;

— Кривоозерский район — 0;

— Николаевский район — 6;

— Новобугский район — 7;

— Николаевский район — 0;

— Очаковский район — 5;

— Первомайский район — 13;

— Снигиревский район — 26

Заболевание COVID-19 установлено в 714 (+29) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 123, всего выздоровели — 4950.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 276, за сутки — 2.

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Елена Кораб

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