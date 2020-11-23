По состоянию на 23 ноября в Николаевской области зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 246;
— г. Первомайск — 3;
— г. Южноукраинск — 18;
— г. Вознесенск — 5;
— г. Очаков — 10;
— Арбузинский район — 7;
— Баштанский район — 0;
— Березанский район — 6;
— Братский район — 9;
— Березнеговатский район — 2;
— Веселиновский район — 18;
— Витовский район — 22;
— Вознесенский район — 0;
— Врадиевский район — 0;
— Еланецкий район — 0;
— Вознесенский район — 10;
— Казанковский район — 12;
— Кривоозерский район — 0;
— Николаевский район — 6;
— Новобугский район — 7;
— Николаевский район — 0;
— Очаковский район — 5;
— Первомайский район — 13;
— Снигиревский район — 26
Заболевание COVID-19 установлено в 714 (+29) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 123, всего выздоровели — 4950.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 276, за сутки — 2.