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Арт-терапия против коронавируса — художественные работы больших и маленьких николаевцев

Арт-терапия против коронавируса — художественные работы больших и маленьких николаевцев
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На выставке «Большие и маленькие художники», которая на днях прошла в Николаевской областной универсальной научной библиотеке представили работы воспитанников художественной студии «Диво-птаха», рисунки были сделаны за время карантина.

сюжет

Как говорит руководитель студии Ирина Чайка, на дистанционном обучении пыталась превратить обычные уроки на сеансы арт-терапии, которые в эти нелегкие времена могли бы эмоционально отвлечь не только малышей, но и родителей.

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Ирина Чайка

К заданию создать свободные копии картин всемирно известных художников дети и родители действительно отнеслись с интересом. Кто-то просто помогал своим детям, а кто-то устраивал целые сеансы семейной арт-терапии.

2020 07 22 divo6 1024x576 - Арт-терапия против коронавируса - художественные работы больших и маленьких николаевцев

Дети и взрослые охотно перерисовывали мировые шедевры, принадлежащие перу Клода Моне, Архипа Куинджи, Пабло Пикассо, Винсента ван Гога, украинской художницы Марии Примаченко. За три месяца работы воспитанники студии вместе с родителями нарисовали более 1000 работ, 200 из них представили на выставке.

2020 07 22 divo2 1 1024x576 - Арт-терапия против коронавируса - художественные работы больших и маленьких николаевцев
2020 07 22 divo4 1024x576 - Арт-терапия против коронавируса - художественные работы больших и маленьких николаевцев
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2020 07 24 divo11 1024x576 - Арт-терапия против коронавируса - художественные работы больших и маленьких николаевцев
2020 07 24 divo15 1024x576 - Арт-терапия против коронавируса - художественные работы больших и маленьких николаевцев
2020 07 24 divo14 1024x576 - Арт-терапия против коронавируса - художественные работы больших и маленьких николаевцев
2020 07 24 divo10 1024x576 - Арт-терапия против коронавируса - художественные работы больших и маленьких николаевцев
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Алина Сидорова

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