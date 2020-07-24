На выставке «Большие и маленькие художники», которая на днях прошла в Николаевской областной универсальной научной библиотеке представили работы воспитанников художественной студии «Диво-птаха», рисунки были сделаны за время карантина.

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Как говорит руководитель студии Ирина Чайка, на дистанционном обучении пыталась превратить обычные уроки на сеансы арт-терапии, которые в эти нелегкие времена могли бы эмоционально отвлечь не только малышей, но и родителей.

Ирина Чайка

К заданию создать свободные копии картин всемирно известных художников дети и родители действительно отнеслись с интересом. Кто-то просто помогал своим детям, а кто-то устраивал целые сеансы семейной арт-терапии.

Дети и взрослые охотно перерисовывали мировые шедевры, принадлежащие перу Клода Моне, Архипа Куинджи, Пабло Пикассо, Винсента ван Гога, украинской художницы Марии Примаченко. За три месяца работы воспитанники студии вместе с родителями нарисовали более 1000 работ, 200 из них представили на выставке.