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2 - Ассоциация городов категорически против предлагаемого Правительством укрупнения районов
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Ассоциация городов категорически против предлагаемого Правительством укрупнения районов

Ассоциация городов категорически против предлагаемого Правительством укрупнения районов
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В Николаевской области остается 4 района

Правление Ассоциации городов Украины обратилось к Президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде, руководителям политических фракций и групп по проекту Постановления Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов», которое рассматривали на заседании Правительства 12 июня.

Правление АГУ категорически против предложенного укрупнения районов. По мнению экспертов оно уничтожает результаты реформы децентрализации, развития ОТГ и приведет к изъятию из бюджетов городов и общин значительной части доходов, необходимых для предоставления жизненно необходимых услуг их жителям.

Ассоциация городов Украины обеспокоена тем, что процесс укрупнения районов происходит без широкого общественного обсуждения, что может привести к социальному взрыву из-за неприятия в обществе нового районного деления.

Кроме того, это решение приведет к негативными последствиями для всей страны, а именно:

  • недоступностью публичных услуг для граждан;
  • двоевластию и безответственности за состояние дел на местах;
  • ухудшению финансового состояния городов и общин в результате перераспределения поступлений от НДФЛ;
  • многочисленным конфликтным ситуациям по определению районных центров;
  • потере работы для большого количества должностных лиц ликвидированных районных государственных администраций и работников бюджетных учреждений

Процесс формирования способных общин не завершен ни в конституционном, ни в экономическом, ни в административном смысле, и поэтому невозможно переходить к следующему шагу — формированию нового районного деления.

Более того, до принятия указанного постановления необходимо создать соответствующую законодательную и ресурсную основу для устойчивого экономического развития каждой общины путем внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины, законы Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях».

АГУ считает, что должны быть определены полномочия общин, ликвидированы представительные органы местного самоуправления на районном уровне, распределены полномочия между местным самоуправлением и государственной властью, сформирована достаточная финансовая база для достижения главной цели реформы — обеспечения надлежащего уровня благосостояния каждого украинца независимо от общины, в которой он проживает.

Правление АГУ убедительно просит отложить вопрос формирования нового районного деления до внесения изменений в Бюджетный кодекс, законы о местных государственных администрациях, о местном самоуправлении, поскольку принятие ее сегодня негативно повлияет на каждого гражданина Украины.

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Алина Сидорова

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