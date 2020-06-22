В Николаевской области остается 4 района
Правление Ассоциации городов Украины обратилось к Президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде, руководителям политических фракций и групп по проекту Постановления Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов», которое рассматривали на заседании Правительства 12 июня.
Правление АГУ категорически против предложенного укрупнения районов. По мнению экспертов оно уничтожает результаты реформы децентрализации, развития ОТГ и приведет к изъятию из бюджетов городов и общин значительной части доходов, необходимых для предоставления жизненно необходимых услуг их жителям.
Ассоциация городов Украины обеспокоена тем, что процесс укрупнения районов происходит без широкого общественного обсуждения, что может привести к социальному взрыву из-за неприятия в обществе нового районного деления.
Кроме того, это решение приведет к негативными последствиями для всей страны, а именно:
- недоступностью публичных услуг для граждан;
- двоевластию и безответственности за состояние дел на местах;
- ухудшению финансового состояния городов и общин в результате перераспределения поступлений от НДФЛ;
- многочисленным конфликтным ситуациям по определению районных центров;
- потере работы для большого количества должностных лиц ликвидированных районных государственных администраций и работников бюджетных учреждений
Процесс формирования способных общин не завершен ни в конституционном, ни в экономическом, ни в административном смысле, и поэтому невозможно переходить к следующему шагу — формированию нового районного деления.
Более того, до принятия указанного постановления необходимо создать соответствующую законодательную и ресурсную основу для устойчивого экономического развития каждой общины путем внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины, законы Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях».
АГУ считает, что должны быть определены полномочия общин, ликвидированы представительные органы местного самоуправления на районном уровне, распределены полномочия между местным самоуправлением и государственной властью, сформирована достаточная финансовая база для достижения главной цели реформы — обеспечения надлежащего уровня благосостояния каждого украинца независимо от общины, в которой он проживает.
Правление АГУ убедительно просит отложить вопрос формирования нового районного деления до внесения изменений в Бюджетный кодекс, законы о местных государственных администрациях, о местном самоуправлении, поскольку принятие ее сегодня негативно повлияет на каждого гражданина Украины.