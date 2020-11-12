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Главная страница » Blog » Происшествия » Авария теплосети на пересечении Пограничной и Лягина: где сегодня не будет тепла?

Авария теплосети на пересечении Пограничной и Лягина: где сегодня не будет тепла?

Авария теплосети на пересечении Пограничной и Лягина: где сегодня не будет тепла?
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ЧАО «Николаевская ТЭЦ» сообщает о проведении ремонтных работ в ТК-11а / 2 (угол улиц Пограничной и Лягина), где обнаружен дефект трубопровода, который требует немедленного устранения для полноценной поставки теплоносителя в дома.

Сегодня, в ночное время работники Николаевской ТЭЦ проводили работы по устранению дефектов в тепловой камере, но для исключения аварийных ситуаций во время отопительного сезона было принято решение провести замену 5 м поврежденного трубопровода, диаметром 530 мм, сказано в сообщении.

Специалисты Николаевской ТЭЦ обещают работать в ускоренном режиме.

Теплоснабжение в дома будет восстановлено в 22.00 по адресам:

  • пер. Корабелов 3а, 3
  • ул. Защука 25, 27, 2а
  • ул. Пограничная 20, 22
  • ул. 8 марта 103, 105а, 107, 105
  • ул. 8 Поперечная 1, 9
  • ул. Шоссейная 83, 84, 105

До 12 ноября тепло будет во всех домах — заммэра Степанец

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Алина Сидорова

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