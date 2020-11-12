ЧАО «Николаевская ТЭЦ» сообщает о проведении ремонтных работ в ТК-11а / 2 (угол улиц Пограничной и Лягина), где обнаружен дефект трубопровода, который требует немедленного устранения для полноценной поставки теплоносителя в дома.

Сегодня, в ночное время работники Николаевской ТЭЦ проводили работы по устранению дефектов в тепловой камере, но для исключения аварийных ситуаций во время отопительного сезона было принято решение провести замену 5 м поврежденного трубопровода, диаметром 530 мм, сказано в сообщении.

Специалисты Николаевской ТЭЦ обещают работать в ускоренном режиме.

Теплоснабжение в дома будет восстановлено в 22.00 по адресам:

пер. Корабелов 3а, 3

пер. Корабелов 3а, 3 ул. Защука 25, 27, 2а

ул. Защука 25, 27, 2а ул. Пограничная 20, 22

ул. Пограничная 20, 22 ул. 8 марта 103, 105а, 107, 105

ул. 8 марта 103, 105а, 107, 105 ул. 8 Поперечная 1, 9

ул. 8 Поперечная 1, 9 ул. Шоссейная 83, 84, 105

До 12 ноября тепло будет во всех домах — заммэра Степанец