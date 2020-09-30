В Николаевской области в январе-августе 2020 года в местные бюджеты обеспечено 3,3 млн грн транспортного налога. Основная сумма оплаченного налога, а именно почти 2 млн грн, была перечислена владельцами элитных авто — юридическими лицами. Взнос в уплате транспортного налога от физических лиц составляет свыше 1,3 млн гривен. Следует отметить, что к тройке самых популярных марок автомобилей, за которые жители Николаевщины оплатили налог, принадлежат MERSEDES — BENZ, LAND ROVER и LEXUS.

Следует отметить, что объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых миновало не больше 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет свыше 375 размеров минимальной заработной платы (в 2020 году — 1 771 125 грн). Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год.

Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что транспортный налог физическими лицами платится в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, юридическими лицами — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, который наступает за отчетным кварталом, что отображается в годовой налоговой декларации.

Главное управление ГНС в Николаевской области.