ГНС Николаевщины совместно с органами местного самоуправления обеспечивают полноту уплаты имущественных налогов всеми владельцами имущества на территориях местных общин района.К имущественным налогам относится транспортный налог, которого в 2020 году в местные бюджеты области обеспечено 4,4 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГНС в Николаевской области.

Основная сумма уплаченного налога, а именно 2,7 млн грн, была перечислена владельцами элитных авто — юридическими лицами. Взнос в уплате транспортного налога от физических лиц составил 1,7 млн гривен. В тройку самых популярных марок автомобилей, за которые жители Николаевщины уплатили налог, вошли MERSEDES — BENZ, LAND ROVER и LEXUS.

Напомним: объектом налогообложения являются легковые авто не старше 5-ти лет и среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальных зарплат независимо от объема двигателя. Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн. в год.

Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что транспортный налог платится физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового сообщения-решения, юридическими лицами — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, что наступает за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.