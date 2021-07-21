Белый медведь по имени Нанук из Николаевского зоопарка отправился жить в Бельгию. Об этом на своей странице в Facebook написал директор зоопарка Владимир Топчий.

Решение было принято координатором Европейской программы по белому медведю. В Эвае его ждет молодая самка.

фото: страница Владимира Топчий в Facebook

Сегодня в зоопарке был сложный и очень ответственный день. Мы отправляли в зоопарк Эвай, Бельгия нашего самца белого медведя Нанука на новое место жительства. Решение было принято координатором Европейской программы по белому медведю. В Эвае его ждет молодая самка. Надеемся, что в Бельгийском зоопарке ему будет хорошо. У нас остались Зефирка и ее дочь Сметанка. Если Нанук выполнил свою задачу, то к зиме у Зефирки будет много забот. Дай Бог. Сметанка по-прежнему ждет, когда откроется Китай, — написал Владимир Топчий.