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Берлинале-2021: дебют украинского режиссера

Берлинале-2021: дебют украинского режиссера
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Мировая премьера полнометражного игрового дебюта украинского режиссера Екатерины Горностай состоится на 71-м Берлинском международном кинофестивале, в программе Generation 14plus, во время мартовской онлайн-части фестиваля.

«Стоп-Земля» — это чувственная история о взрослении, исследовании себя, о подростках и взрослых, стремящихся их понять.

Международный трейлер

Фильм создан кинокомпанией «ЭССЕ Продакшн Хаус» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В Украине кинотеатральный релиз ленты планируется во второй половине 2021-го года.

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Татьяна Корбун

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