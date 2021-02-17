Мировая премьера полнометражного игрового дебюта украинского режиссера Екатерины Горностай состоится на 71-м Берлинском международном кинофестивале, в программе Generation 14plus, во время мартовской онлайн-части фестиваля.

«Стоп-Земля» — это чувственная история о взрослении, исследовании себя, о подростках и взрослых, стремящихся их понять.

Международный трейлер

Фильм создан кинокомпанией «ЭССЕ Продакшн Хаус» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В Украине кинотеатральный релиз ленты планируется во второй половине 2021-го года.