Впервые сессию Николаевского областного совета провели в дистанционном формате. Такое решение было принято в связи с эпидемической ситуацией в регионе.

фото: Facebook Анны Замазеевой

По регламенту облсовета, если сессия проводится в дистанционном режиме, то на ней депутаты могут принимать решения только по неотложным вопросам. 29 апреля в повестке дня их было всего два: по рекомендации местным советам оказать материальную помощь пострадавшим от карантина и о предоставлении разрешения Николаевскому областному центру онкологии на заключение договора финансового лизинга для покупки медицинского оборудования.

Первый вопрос поддержали 33 депутата, второй — 39.

Председатель облсовета Анна Замазеева сообщила, что для запуска пятой внеочередной сессии в режиме онлайн пришлось приложить немало усилий.

В начале сессии чувствовалось, что депутатам не очень удобно работать в необычном формате. Признаюсь, мне тоже было непривычно — ты не видишь людей, их реакцию, не можешь быстро отреагировать.

Но сессия состоялась. Мы должны были это сделать, поэтому мы это сделали, тем более,

что на повестке дня такие важные вопросы: помощь нашим предпринимателям,

которые остановили свою работу в период противоэпидемических мероприятий и предоставления разрешения

Николаевскому областному центру онкологии на заключение договора финансового

лизинга на приобретение медицинского оборудования. Много дискуссий возникло при рассмотрении

первого вопроса о внесении изменений и дополнений в Программу экономического и

социального развития Николаевской области на 2021 год. Этим проектом решения

рекомендуется городским, поселковым, сельским советам рассмотреть вопрос о выплатах за счет соответствующих местных бюджетов застрахованным лицам — предпринимателям, которые остановили свою деятельность в период строгого карантина. Да, над проектом еще надо работать. Сейчас этим решением мы внесли изменения в программу, чтобы потом ею воспользоваться. Если бы мы этого не сделали, то вообще бы не могли говорить о помощи предпринимателям в рамках Закона. Мы оговорили, какие уровни бюджетов будут привлечены, что помощь будет происходить в процессе софинансирования, а все остальное будем определять в процессе. Но первый шаг к помощи нашим предпринимателям мы сделали, — прокомментировала сессию Анна Замазеева.