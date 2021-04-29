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Главная страница » Blog » Власть » Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

1792402671845 n - Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи
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Впервые сессию Николаевского областного совета провели в дистанционном формате. Такое решение было принято в связи с эпидемической ситуацией в регионе.

179815786 - Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи
фото: Facebook Анны Замазеевой

По регламенту облсовета, если сессия проводится в дистанционном режиме, то на ней депутаты могут принимать решения только по неотложным вопросам. 29 апреля в повестке дня их было всего два: по рекомендации местным советам оказать материальную помощь пострадавшим от карантина и о предоставлении разрешения Николаевскому областному центру онкологии на заключение договора финансового лизинга для покупки медицинского оборудования.

Первый вопрос поддержали 33 депутата, второй — 39.

Председатель облсовета Анна Замазеева сообщила, что для запуска пятой внеочередной сессии в режиме онлайн пришлось приложить немало усилий.

В начале сессии чувствовалось, что депутатам не очень удобно работать в необычном формате. Признаюсь, мне тоже было непривычно — ты не видишь людей, их реакцию, не можешь быстро отреагировать.
Но сессия состоялась. Мы должны были это сделать, поэтому мы это сделали, тем более,
что на повестке дня такие важные вопросы: помощь нашим предпринимателям,
которые остановили свою работу в период противоэпидемических мероприятий и предоставления разрешения
Николаевскому областному центру онкологии на заключение договора финансового
лизинга на приобретение медицинского оборудования. Много дискуссий возникло при рассмотрении
первого вопроса о внесении изменений и дополнений в Программу экономического и
социального развития Николаевской области на 2021 год. Этим проектом решения
рекомендуется городским, поселковым, сельским советам рассмотреть вопрос о выплатах за счет соответствующих местных бюджетов застрахованным лицам — предпринимателям, которые остановили свою деятельность в период строгого карантина. Да, над проектом еще надо работать. Сейчас этим решением мы внесли изменения в программу, чтобы потом ею воспользоваться. Если бы мы этого не сделали, то вообще бы не могли говорить о помощи предпринимателям в рамках Закона. Мы оговорили, какие уровни бюджетов будут привлечены, что помощь будет происходить в процессе софинансирования, а все остальное будем определять в процессе. Но первый шаг к помощи нашим предпринимателям мы сделали, — прокомментировала сессию Анна Замазеева.

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Алина Сидорова

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