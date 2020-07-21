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Главная страница » Blog » Криминал » Без обворованных отдыхающих не обошелся курортный сезон в Очакове

Без обворованных отдыхающих не обошелся курортный сезон в Очакове

Без обворованных отдыхающих не обошелся курортный сезон в Очакове
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Жертвами вора стала семья отдыхающих из Кировоградской области. 17 июля ночью в Очакове неизвестный мужчина похитил из автомобиля Lexus, который находился во дворе дома на улице Хетагурова, золотые украшения, мобильные телефоны, а также денежные средства в сумме 50 000 гривен и 500 долларов США.

Сканерист обокрал машину в центре Николаева

По словам пострадавших, они познакомились со злоумышленником на пляже и пригласили к себе. Вместе отдыхали, а затем одновременно все уснули. Граждане уверены, что вор что-то незаметно добавил в их напитки, а потом обокрал.

2020 07 21 orient3 - Без обворованных отдыхающих не обошелся курортный сезон в Очакове

Вора зафиксировали камеры видеонаблюдения, поэтому в краже обоснованно подозревается мужчина в возрасте до 40 лет, рост 170-175 см. Был одет в белую рубашку, белые шорты, кроссовки белого цвета, черную кепку с надписью «Prada», также может носить красную футболку и цветные шорты. Представляется гражданам, как «Изус» или «Аслан», рассказывает, что сам якобы из Италии, иногда из Турции. Говорит на русском языке, периодически используя английский. С места преступления мужчина уехал на такси в Николаев, пока его местонахождение неизвестно.

2020 07 21 orient - Без обворованных отдыхающих не обошелся курортный сезон в Очакове

По факту кражи открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения. Принимаются меры по установлению и задержанию вора.

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Алина Сидорова

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