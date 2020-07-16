Сегодня Четверг, 16 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Еще одного наркоплантатора нашли под Новым Бугом

Еще одного наркоплантатора нашли под Новым Бугом

Искал родственницу, а нашел приключения: в Баштанском районе задержали вора

Искал родственницу, а нашел приключения: в Баштанском районе задержали вора

Без теста и карантина: Болгария разрешила въезд украинцам

Без теста и карантина: Болгария разрешила въезд украинцам

В Николаеве подожгли машину главы «Нацкорпуса»

В Николаеве подожгли машину главы «Нацкорпуса»

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Путешествия » Без теста и карантина: Болгария разрешила въезд украинцам

Без теста и карантина: Болгария разрешила въезд украинцам

Без теста и карантина: Болгария разрешила въезд украинцам
0

С 16 июля украинцы смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

5 стран открыли границы для Украины: уже можно ехать в Турцию, Хорватию, Албанию, Черногорию и Египет

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Болгарии в Facebook.

Согласно решению министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 №РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус, — говорится в сообщении.
Spread the love
  • 82
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве подожгли машину главы "Нацкорпуса"
Next post Искал родственницу, а нашел приключения: в Баштанском районе задержали вора

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение