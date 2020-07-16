С 16 июля украинцы смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

5 стран открыли границы для Украины: уже можно ехать в Турцию, Хорватию, Албанию, Черногорию и Египет

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Болгарии в Facebook.

Согласно решению министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 №РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус, — говорится в сообщении.