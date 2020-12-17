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Бизнес будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов

Бизнес будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов
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Верховная Рада приняла поправку в закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», которыми закрепила штрафы для предприятий, учреждений и т.п. за допуск лиц без средств индивидуальной защиты в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина.

Поправку поддержал 241 народный депутат.

«За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, либо непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты — предприятие, учреждение, организация, гражданин — субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в проекте закона, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Как сказано в в пояснительной записке, целью принятия поправок является предотвращение распространения о COVID-2019 среди населения Украины.

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Алина Сидорова

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