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Главная страница » Blog » Бизнес » Бизнес Николаевщины оплатил 67,3 млн грн экологического налога

Бизнес Николаевщины оплатил 67,3 млн грн экологического налога

Бизнес Николаевщины оплатил 67,3 млн грн экологического налога
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Поступление экологического налога является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В январе-ноябре 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено поступление в бюджет экологического налога в сумме    67,3 млн грн, в т.ч: в государственный бюджет — 41,4 млн грн, в местные бюджеты — 25,9 млн гривен.

Напомним, что экологический налог платится субъектами хозяйственной деятельности за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, в том числе: за выбросы двуокиси углерода в объеме свыше 500 т с начала текущего года; за сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты; за размещение и временное хранение отходов, в т.ч. радиоактивных.

Платя экологический налог, предприятия частично компенсируют негативное влияние на природу разного рода вредных и опасных факторов, которые возникают в процессе ведения хозяйственной деятельности.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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