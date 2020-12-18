Поступление экологического налога является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В январе-ноябре 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено поступление в бюджет экологического налога в сумме 67,3 млн грн, в т.ч: в государственный бюджет — 41,4 млн грн, в местные бюджеты — 25,9 млн гривен.

Напомним, что экологический налог платится субъектами хозяйственной деятельности за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, в том числе: за выбросы двуокиси углерода в объеме свыше 500 т с начала текущего года; за сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты; за размещение и временное хранение отходов, в т.ч. радиоактивных.

Платя экологический налог, предприятия частично компенсируют негативное влияние на природу разного рода вредных и опасных факторов, которые возникают в процессе ведения хозяйственной деятельности.

Главное управление ГНС в Николаевской области.