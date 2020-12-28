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Главная страница » Blog » Бизнес » Бизнесу Николаевщины возместили 974,7 млн грн НДС

Бизнесу Николаевщины возместили 974,7 млн грн НДС

Бизнесу Николаевщины возместили 974,7 млн грн НДС
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Уплату НДС на Николаевщине обеспечивают 6599 плательщиков, среди которых 6034 — юридические лица и 565 физических лиц — предпринимателей.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, возместить налог на добавленную стоимость за 11 месяцев 2020 года пожелали 100 субъектов хозяйственной деятельности Николаевщины. Они заявили к возвращению на расчетный счет почти 1,2 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Состоянием на 01.12.2020 года 91 налогоплательщику Николаевщины вернули из госбюджета денежными средствами на расчетный счет 974,7 млн грн налога на добавленную стоимость. За этот же период по результатам проведенных проверок налоговики предотвратили 235,8 млн грн неправомерно заявленного к бюджетному возмещению НДС.

Следует отметить, что за счет возмещения налога на добавленную стоимость своевременно пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, что гарантирует развитие и возможность наращивания объемов производства. Возмещение налога на добавленную стоимость осуществляется прозрачно, ведь электронная система делает невозможным проведение любых махинаций.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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