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Бюджет Николаева на 2021 год: расходов больше, чем доходов

Бюджет Николаева на 2021 год: расходов больше, чем доходов
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Сегодня, 24 декабря продолжилась ІІ внеочередная сессия горсовета. Одним из вопросов в повестке дня было принятие бюджета Николаева на 2021 год.

Голосованию традиционно предшествовал доклад директора городского департамента финансов Веры Святелик. Чиновница озвучила основные показатели главного финансового документа.

В соответствии с проектом бюджет на 2021 год должен составить 4 287 800 000 гривен, а расходы — более 4 385 400 000 гривен.

Cумма расходов больше доходы за счет двух заимствований. От кредитного союза Нефко на энергосберегающие мероприятия и Европейского инвестиционного банка на приобретение 50 автобусов. Налоговые поступления составляют 3 млрд. 367 млн.грн. Остальные средства — это средства субвенций: образовательной субвенции, субвенции на инклюзии, социальные субвенции, — сообщила Вера Святелик.

Больше всего достанется образованию и медицине: принят бюджет Николаевской области на 2021 год

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Алина Сидорова

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