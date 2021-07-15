В след за исполком в среду, 14 июля, депутаты «бюджетной» комиссии согласовали выделение 5 млн гривен на реконструкцию сквера «Юных героев» в Николаеве.

Ранее также сообщалось, что в бюджете города на 2021 год не предусмотрены средства на реконструкцию этого сквера, но деньги планируют найти за счет перераспределения средств, выделенных департаменту ЖКХ для благоустройства других объектов.

Во время заседания комиссии депутаты городского совета от «Европейской Солидарности» назвали идею установки гигантского флага «прихотями центральной власти ради пиара и демонстрацией бутафорского патриотизма».

Текст заявления зачитал депутат, избранный от данной политсилы, Станислав Мартиросов. В заявлении было сказано, что в городском бюджете не хватает средств на необходимые лекарства для льготников и на спортивные школы, а покупка транспорта и реконструкции сетей водоканала проводятся за счет кредитов.

Есть целый ряд городских проблем, перечень которых можно долго продолжать и они не решены годами. Мы не можем согласиться на расходование городских средств на проект гигантского флага в сквере «Юных героев», который технически замаскированный под «реконструкцию части благоустройства площадки с устройством объекта монументального искусства (стелы с государственной символикой) в парке» Юных героев «.



фото: страница Станислава Мартиросова в Facebook

Также депутат Мартиросов напомнил коллегам, что во время прошлого перераспределения бюджета были сокращены расходы на материальную помощь гражданам.

Против выступил и депутат от «Партии Шария» Андрей Кучеренко.

Я не понимаю, почему государство финансирует проект строительства большого флага и в то же время не финансирует проект большой реконструкции обсерватории, которая через дорогу находится. У нас есть много вопросов, требующих первоочередного финансирования. Возможно у нас есть свободные средства? Нет! Мы постоянно берем кредиты. Мы выступаем против такого расточительства, — сказал Андрей Кучеренко.

Перед голосованием председатель комиссии Федор Панченко подчеркнул, что эти деньги будут перераспределены с других скверов. В итоге 10 депутатов проголосовали «ЗА» и 4 — «Против».

Стоит также отметить, что проект реконструкции сквера «Юных героев» должен реализоваться в софинансировании из городского, областного и госбюджета. В сквере уже полным ходом идут подготовительные работы.





Глава ОГА Виталий Ким на своей странице Facebook написал, что до конца июля должны закончить изготовление конструкции стелы на заводе «Океан». В самом сквере проводятся земляные работы, готовятся к установке арматурного каркаса для монтажа конструкции. Полотно для флага должны были отшить на прошлой неделе.