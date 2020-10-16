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Главная страница » Blog » Бизнес » Бюджеты местных общин пополнились на 634,7 млн грн от оплаты за землю

Бюджеты местных общин пополнились на 634,7 млн грн от оплаты за землю

Бюджеты местных общин пополнились на 634,7 млн грн от оплаты за землю
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Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, уплата земельного налога и арендной платы с юридических и физических лиц составляет свыше 12 процентов в общих доходах местных бюджетов и традиционно остается в тройке лидеров налоговых поступлений в местную казну.

«За три квартала 2020 года поступления от оплаты за землю позволили местным общинам получить 634,7 млн гривен.  За указанный период субъекты хозяйственной деятельности — юридические лица оплатили в местные бюджеты 419,3 млн грн земельного налога и арендной платы за землю, физические лица и граждане, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки, — 215,4 млн гривен» — отметил Дмитрий Прокофьев.

Приятно отметить, что достичь таких показателей удалось в результате открытых партнерских взаимоотношений с бизнесом, качественного сервисного обслуживания налогоплательщиков и повышения налоговой культуры бизнеса.

Напомним, что плата за землю — это обязательный платеж в составе налога на имущество, который справляется в форме земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности (государственной регистрации) или права пользования земельным участком.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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