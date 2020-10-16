Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, уплата земельного налога и арендной платы с юридических и физических лиц составляет свыше 12 процентов в общих доходах местных бюджетов и традиционно остается в тройке лидеров налоговых поступлений в местную казну.

«За три квартала 2020 года поступления от оплаты за землю позволили местным общинам получить 634,7 млн гривен. За указанный период субъекты хозяйственной деятельности — юридические лица оплатили в местные бюджеты 419,3 млн грн земельного налога и арендной платы за землю, физические лица и граждане, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки, — 215,4 млн гривен» — отметил Дмитрий Прокофьев.

Приятно отметить, что достичь таких показателей удалось в результате открытых партнерских взаимоотношений с бизнесом, качественного сервисного обслуживания налогоплательщиков и повышения налоговой культуры бизнеса.

Напомним, что плата за землю — это обязательный платеж в составе налога на имущество, который справляется в форме земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности (государственной регистрации) или права пользования земельным участком.

Главное управление ГНС в Николаевской области.