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Благодаря гранту Николаевского глиноземного завода в Балабановской гимназии появился спортивный комплекс

Благодаря гранту Николаевского глиноземного завода в Балабановской гимназии появился спортивный комплекс
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Школа №49, а теперь уже гимназия в Балабановке, завершает установку оборудования на средства, выигранные в рамках грантового конкурса «Город инноваций – 2019». Об этом сообщает НМБФ «Центр социальных программ».

Благодаря гранту Николаевского глиноземного завода в Балабановской гимназии появился спортивный комплекс

Идея проекта коллектива гимназии – создание игрового и вместе с тем учебного пространства на свежем воздухе для учеников начальной школы.

Благодаря гранту Николаевского глиноземного завода в Балабановской гимназии появился спортивный комплекс

– Мы сделали зону отдыха, где дети смогут учить уроки, проводить время на свежем воздухе, – объясняет заместитель директора по воспитательной работе Светлана Дикарева. – Также началась установка гимнастического комплекса. Провели озеленение, но еще много работы предстоит для того, чтобы благоустроить территорию нашей современной школы.

Благодаря гранту Николаевского глиноземного завода в Балабановской гимназии появился спортивный комплекс

В этой школе ученики увлекаются игрой в шахматы, поэтому для них был приобретен уличный шахматный столик. Остальные желающие смогут комфортно разместиться на установленных столах и скамейках.

Благодаря гранту Николаевского глиноземного завода в Балабановской гимназии появился спортивный комплекс

Сейчас идет работа над сборкой спортивного комплекса, благодаря которому дети всегда активно и полезно смогут проводить время на переменах, среди них – и учащиеся группы продленного дня.

– Довольны мы, дети и родители, что теперь у них появится возможность развиваться физически, а ученики смогут больше времени проводить на свежем воздухе, – подытожила Светлана Дикарева.

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Елена Кораб

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