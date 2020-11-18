Сегодня Среда, 18 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

«Пакет малыша» или 5 тысяч гривен — молодые родители могут выбирать

«Пакет малыша» или 5 тысяч гривен — молодые родители могут выбирать

Вслед за Стадником Президент Зеленский уволил начальника николаевского Управления СБУ Герсака

Вслед за Стадником Президент Зеленский уволил начальника николаевского Управления СБУ Герсака

В Корабельном районе Mitsubishi въехал в припаркованный ЗАЗ, а затем — в забор

В Корабельном районе Mitsubishi въехал в припаркованный ЗАЗ, а затем — в забор

Николаевцы могут не впускать в дом контролеров — водоканал

Николаевцы могут не впускать в дом контролеров — водоканал

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки

Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки

Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки
0

В современном мире без компьютерной грамотности не обойтись. В то же время дети и подростки с особыми потребностями посредством компьютера могут познавать мир, общаться со сверстниками и раскрывать свои таланты. Именно с этой целью члены общественной организации «Намисто друзів», объединяющей семьи, где воспитывается дети с интеллектуальными нарушениями, приняли участие в объявленном НГЗ конкурсе «Город инноваций-2020». На выигранные средства оборудовали помещение, где их особенные дети смогут приобрести и развить компьютерные навыки.

сюжет

17-летняя жительница Николаева Алина Чеботаренко сосредоточено с помощью мышки и компьютерной программы рисует на экране павлина. Именно птиц, говорит особенная девушка, ей нравится изображать больше всего. Занимается возле компьютера каждый день. Но не только рисует, а и печатает тексты, через соцсети общается со сверстниками.   

vlcsnap 2020 11 18 14h58m25s332 - Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки

«Мне очень нравится, я узнала много интересного. Научилась рисовать и строить фигуры. Нашла тут много друзей», делиться Алина.

vlcsnap 2020 11 18 15h03m51s772 1024x581 - Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки

Рядом рисует 14-летняя Маргарита. Из-за интеллектуальных нарушений у девочки проблемы с речью. Компьютер, говорит мама Маргариты, Оксана Валерьевна, помогает познавать мир и общаться.

vlcsnap 2020 11 18 14h59m05s312 - Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки

«Не все наши дети владеют речью, и, естественно, не обладают пониманием обращенной к ним речи. А компьютер помогает. Им с «железом» даже комфортнее, чем с людьми. Плюс раскрывают свои способности. Вот, например, дочь моя не любит рисовать карандашами. А рисовать за компьютером ей нравится», — рассказывает Оксана Кравченко.

vlcsnap 2020 11 18 14h58m58s200 - Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки

Уютная комната, где установлены три полностью укомплектованных компьютерных комплекса в общественной организации «Намисто друзів» появилась благодаря участию в конкурсе «Город инноваций-2020».

vlcsnap 2020 11 18 15h02m56s356 1024x581 - Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки

«Мы написали программу «С компьютером на Ты». Так как у нас ребята с инвалидностью, с интеллектуальными нарушениями, им нужно больше времени для обучения на компьютере. Поэтому мы пришли к выводу, что нам нужно помещение, куда они всегда могут прийти и затратить столько времени, столько нужно», — рассказывает председатель общественной организации «Намисто друзів» Наталья Григорьян.

vlcsnap 2020 11 18 14h59m59s169 - Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки

За выигранные в конкурсе 80 тысяч гривен приобрели технику. За свои средства сделали ремонт и закупили мебель. Компьютерная комната стала для организации своеобразным подарком ко дню рождения — 17 ноября «Намисту друзів» исполнился ровно год.

vlcsnap 2020 11 18 15h00m13s286 - Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки

«Мы очень благодарны, что ЦСП предоставил такую возможность для наших ребят иметь такое помещение, для того, чтобы они учились компьютерной грамотности», говорит Наталья Григорьян.

В «Намисті друзів» уверены — приобретение и развитие компьютерных навыков особенными детьми в будущем поспособствует их более уверенной и успешной интеграции в общество.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Почти на 700 млн грн пополнились бюджеты местных общин от уплаты земельного налога и арендной платы за землю
Next post Николаевцы могут не впускать в дом контролеров - водоканал

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»