В современном мире без компьютерной грамотности не обойтись. В то же время дети и подростки с особыми потребностями посредством компьютера могут познавать мир, общаться со сверстниками и раскрывать свои таланты. Именно с этой целью члены общественной организации «Намисто друзів», объединяющей семьи, где воспитывается дети с интеллектуальными нарушениями, приняли участие в объявленном НГЗ конкурсе «Город инноваций-2020». На выигранные средства оборудовали помещение, где их особенные дети смогут приобрести и развить компьютерные навыки.

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17-летняя жительница Николаева Алина Чеботаренко сосредоточено с помощью мышки и компьютерной программы рисует на экране павлина. Именно птиц, говорит особенная девушка, ей нравится изображать больше всего. Занимается возле компьютера каждый день. Но не только рисует, а и печатает тексты, через соцсети общается со сверстниками.

«Мне очень нравится, я узнала много интересного. Научилась рисовать и строить фигуры. Нашла тут много друзей», делиться Алина.

Рядом рисует 14-летняя Маргарита. Из-за интеллектуальных нарушений у девочки проблемы с речью. Компьютер, говорит мама Маргариты, Оксана Валерьевна, помогает познавать мир и общаться.

«Не все наши дети владеют речью, и, естественно, не обладают пониманием обращенной к ним речи. А компьютер помогает. Им с «железом» даже комфортнее, чем с людьми. Плюс раскрывают свои способности. Вот, например, дочь моя не любит рисовать карандашами. А рисовать за компьютером ей нравится», — рассказывает Оксана Кравченко.

Уютная комната, где установлены три полностью укомплектованных компьютерных комплекса в общественной организации «Намисто друзів» появилась благодаря участию в конкурсе «Город инноваций-2020».

«Мы написали программу «С компьютером на Ты». Так как у нас ребята с инвалидностью, с интеллектуальными нарушениями, им нужно больше времени для обучения на компьютере. Поэтому мы пришли к выводу, что нам нужно помещение, куда они всегда могут прийти и затратить столько времени, столько нужно», — рассказывает председатель общественной организации «Намисто друзів» Наталья Григорьян.

За выигранные в конкурсе 80 тысяч гривен приобрели технику. За свои средства сделали ремонт и закупили мебель. Компьютерная комната стала для организации своеобразным подарком ко дню рождения — 17 ноября «Намисту друзів» исполнился ровно год.

«Мы очень благодарны, что ЦСП предоставил такую возможность для наших ребят иметь такое помещение, для того, чтобы они учились компьютерной грамотности», говорит Наталья Григорьян.

В «Намисті друзів» уверены — приобретение и развитие компьютерных навыков особенными детьми в будущем поспособствует их более уверенной и успешной интеграции в общество.