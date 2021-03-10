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Главная страница » Blog » Бизнес » Более 1 миллиарда гривен ЕСВ на социальные потребности обеспечила в бюджет ГНС Николаевщины за 2 месяца 2021 года

Более 1 миллиарда гривен ЕСВ на социальные потребности обеспечила в бюджет ГНС Николаевщины за 2 месяца 2021 года

Более 1 миллиарда гривен ЕСВ на социальные потребности обеспечила в бюджет ГНС Николаевщины за 2 месяца 2021 года
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В январе — феврале 2021 года Главным управлением ГНС в Николаевской области в бюджет обеспечено 1 044,6 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такой показатель превысил поступления по ЕСВ за аналогичный период 2020 года на 139 млн грн или на 15,3 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

По словам и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, рост поступлений по ЕСВ состоялся благодаря качественному администрированию налогов, сервисному обслуживанию плательщиков, а также за счет сотрудничества с работодателями региона и понимания ими приоритетности отчислений на социальные потребности.

Налоговая служба Николаевщины и в дальнейшем будет контролировать соблюдение законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам с целью выполнения возложенных задач по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для своевременного осуществления пенсионных выплат и социальной помощи, — отметил Дмитрий Прокофьев.

Для справки: ЕСВ — консолидированный страховой взнос в Украине, сбор которого осуществляется в систему общеобязательного государственного страхования в обязательном порядке и на регулярной основе.

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Людмила Александрова

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